Man probeert coffeeshop in Laak te overvallen

Twee aanhoudingen voor woningoverval Raymond van Barneveld

Meer in

De politie heeft twee personen aangehouden die verdacht worden van de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld in Ypenburg. De mannen van 24 en 25 jaar komen uit Amsterdam en zitten vast in volledige beperkingen. Vorige week werd al een andere verdachte opgepakt.

De woning van Van Barneveld werd zaterdag 16 juni vroeg overvallen. Silvia van Barneveld, de vrouw van de Haagse darter, was in het huis aanwezig. Zij raakte met de overvallers verwikkeld in een worsteling en wist vervolgens uit het huis te vluchten. Ze raakte daarbij lichtgewond.

Vorige week woensdag werd voor de overval een 24-jarige Amsterdammer aangehouden. Ook hij zit in volledige beperkingen, wat betekent dat de verdachte alleen contact mag hebben met een advocaat.

Amerika

Van Barneveld is met zijn vrouw met vakantie in de Verenigde Staten. Op Twitter meldt hij dat ze allebei “ontzettend blij” zijn met de aanhoudingen. “Dit geeft ons veel rust”, aldus de darter.