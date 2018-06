Tweede Kamer wil alsnog vervolging omstreden imam Fawaz Jneid

De Tweede Kamer wil alsnog dat het Openbaar Ministerie (OM) de omstreden salafistische imam Fawaz Jneid gaat vervolgen. De meeste partijen vinden dat er iets moet gebeuren, alleen zijn ze het niet eens over wat precies.

PVV en Forum voor Democratie willen dat minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn bevoegdheid gebruikt om het OM opdracht te geven alsnog tot vervolging over te gaan, meldt de NOS. Dat vinden VVD en SGP principieel net iets te ver gaan. Zij roepen de minister op in ieder geval met het OM te gaan bespreken of er toch niet een mogelijkheid is om tot vervolging over te gaan.

Gebiedsverbod

SGP-Kamerlid Van der Staaij vraagt zich af waarom de rechter Fawaz wel een gebiedsverbod kan opleggen, maar het OM tot de conclusie komt dat de uitspraken niet erg genoeg zijn voor een vervolging voor haatzaaien.

De PvdA en GroenLinks vinden dat Grapperhaus zelf te snel tot de conclusie is gekomen dat vervolging van Fawaz niet kan. De partijen vinden dat hij het OM daarmee in de weg heeft gezeten. Grapperhaus blijft erbij dat hij zich er als minister niet mee wil bemoeien. Hij gaat af op het oordeel van het OM. Wel wil hij de wet veranderen, voor vergelijkbare gevallen in de toekomst.

Nieuwe wet

Maar het idee van de minister om bepaalde uitspraken eerder strafbaar te maken en ook de straf te verhogen leidt nog niet tot veel enthousiasme in de Kamer. Alleen het CDA is uitgesproken voor. Verschillende partijen vragen zich af waarom zo’n nieuwe wet dan ineens wel tot vervolging door het OM zal leiden, als de heftige uitspraken van Fawaz uit het verleden niet strafbaar zijn. Andere partijen zijn bang dat een strengere wet leidt tot een ongewenste inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Fawaz Jneid heeft er onder meer voor gezorgd dat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb extra beveiliging nodig heeft, door hem een afvallige moslim te noemen. Ook verheerlijkt hij de gewapende strijd en zegt hij dat ontrouwe vrouwen gestenigd zouden moeten worden. Fawaz Jneid predikt ook via internet, om zijn gebiedsverbod te omzeilen.

Foto: still YouTube