Ceasar Fitness & Spa Resort opent filiaal op Bonaire

Officieel het het Caesar Fitness + Spa Resort, maar iedereen kent het als Ceasar Sports. Het superluxe sportschool- en zwembadcomplex aan de Mauritskade. Eigenaar Hans van Os en directeur Annemarie ten Kate waren te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

De Mauritskade was ooit het eerste overdekte zwembad van Nederland. Het werd in 1883 gebouwd. In 1997 werd het oude zwembad gekocht door Hans van Os, die het complex wilde laten restaureren. Het pand bleek echter te bouwvallig en in 2007 werd het afgebroken. Op de plek van het oude zwembad werd boven een parkeerkelder het huidige fitnesscomplex gebouwd. Het nieuwe Caesar Fitness + Spa Resort is sinds december 2013 open. Het complex heeft een centraal gelegen zwembad met daaromheen sauna’s en ruimtes voor onder meer fitness en schoonheidsbehandelingen.

“Wij willen dat mensen – dik, dun, lang, mager, sterk, niet zo sterk – kunnen doen en bereiken wat zij willen, dan is het heel belangrijk dat je één op één traint met mensen. Als je bij ons binnenkomt pakken we je bij de hand en gaan we aan de bak. Je kan alleen iets bereiken als je er serieus instapt.” Ceasar bevindt zich in het topsegment van de markt, ongeveer zestig procent van de bezoekers is expat. Trainingen worden daarom ook in andere talen gegeven, zoals Engels, Spaans en binnenkort mogelijk ook Russisch. Volgend jaar opent Ceasar Sports een filiaal op Bonaire.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Hans van Os en Annemarie ten Kate op Den Haag FM.