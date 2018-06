Geen bomenkap voor paviljoen Koekamp

Er zullen geen bomen worden gekapt om het geplande paviljoen aan de centrumkant van de Koekamp te realiseren. De gemeenteraad heeft een amendement van de Partij voor de Dieren daarover unaniem aangenomen.

In een door het stadsbestuur voorgestelde bestemmingsplan voor de omgeving rond Den Haag Centraal wordt de mogelijkheid geboden om op de locatie van een transformatorhuisje bij de Laan van Reagan en Gorbatsjov een paviljoen voor toeristen te maken. Aangezien dit paviljoen een stuk groter zou worden dan het bestaande transformatorhuisje zouden waarschijnlijk verschillende waardevolle bomen moeten worden gekapt.

Gemeenteraadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren is tevreden over de uitkomst van het debat in de gemeneteraad. “Als alle bouwplannen uit het verleden op de Koekamp doorgang hadden gevonden, zouden er nu evenveel bomen als koeien staan: nul. Ik ben heel blij dat we de kap van beeldbepalende bomen hebben kunnen voorkomen. Schuif dat paviljoen maar een stukje op.”

Al voldoende ruimte

De partij wijst erop dat er helemaal nog geen concrete plannen zijn voor de ontwikkeling van een paviljoen. “Maar mocht die er wel komen dan is er in het huidige versteende gebied bij de Koekamp al voldoende ruimte voor uitbouw.”