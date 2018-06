Wethouder De Mos: “Na incident willen we nog steeds start Ocean Race in 2021 in Den Haag”

Iktoon: Scrooge en Good (old) Times winnen nieuwe cultuurprijs De Haagse C

De organisatie Cultuurschakel bestaat vijf jaar en viert dat met een nieuwe prijs. Vrijdag werd deze Haagse C voor het eerst uitgereikt aan twee culturele projecten.

In de categorie initiatieven volledig uitgevoerd door vrijetijdskunstenaars won Good (old) Times. De winnaar in de categorie initiatieven uitgevoerd door een combinatie van vrijetijdskunstenaars en professionals is Scrooge. De winnaars krijgen elk 500 euro.

De prijs werd vrijdag uitgereikt tijdens een feestje op de Varkenmarkt in het kader van het vijfjarig bestaan van Cultuurschakel. Met de uitreiking werd tevens de amateurkunstenmaand Iktoon 2018 afgesloten.

Good (old) Times



Scrooge