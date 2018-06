In dit tenue gaat ADO Den Haag komend seizoen spelen

ADO Den Haag heeft het uit-en thuisshirt voor het seizoen 2018/2019 gepresenteerd. Uiteraard hebben de kleuren groen en geel de overhand. Op de achterkant van het shirt staat: “onze trots”.

De uitwedstrijden worden komen seizoen in een bordeauxrood shirt gespeeld. De keeperstenues zijn dit seizoen zwartgrijs, blauw en wit.

De tenues zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een aantal leden van de supportersverenigingen FCDH Middennoord en Haagsche Bluf, Fansupport en de kledingsponsor Errea. In de binnenkant van de shirts staat: ‘We are ADO Den Haag’.

Foto: ADO Den Haag