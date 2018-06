Laakfestival laat het beste van de wijk zien

Van het Goeverneurplein tot aan het Jonckbloetplein, een kilometer aan leuke spullen, informatiekraampjes, eten en muziek. Zaterdag is de tweede editie van het Laakfestival. “Voor en door de mensen uit de wijk om te laten zien hoe leuk Laak is aan de rest van Nederland”, zegt Jurrienne Hollaar, wijkmakelaar in Laakkwartier.

Dat de wijk niet altijd even goed bekend in het nieuws komt is iets waar Hollaar niet om heen kan. Woensdagnacht probeerde een man immers nog een coffeeshop te overvallen. “We hebben aardig wat uitdagingen in de wijk, maar tegelijkertijd is er veel energie bij de mensen die er wonen om er wat van te maken”, zegt Hollaar.

‘Laaks Got Talent’

Het Laakfestival van aanstaande moet de wijk weer wat positiever op de kaart zetten. “Van een rommelmarkt tot een foodcourt, er is van alles te doen.” Ook is er een lokale talentenjacht: ‘Laaks Got Talent’. “Iedereen tussen 12 en 18 kan meedoen”, vertelt Hollaar.

Het festival wordt zaterdag geopend door wethouder Bert van Alphen. Hij zal dan de eerste twee deelauto’s presenteren. “Die auto’s kunnen door iedereen in de wijk gebruikt worden.”