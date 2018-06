Oud-tenniscoach Mark de J. houdt vast aan onschuld

Voormalig coach van de Haagse tennisser Robin Haase Mark de J. blijft in hoger beroep vasthouden aan zijn onschuld. Hij herhaalde nogmaals dat hij niets met de dood van zakenman Koen Everink begin maart 2016 te maken heeft.

De 31-jarige De J. werd begin dit jaar tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op Everink. Hij ging tegen die uitspraak in beroep. Op de vraag van de voorzitter van het gerechtshof in Arnhem waarom De J. in hoger beroep is gegaan, antwoordde hij: “Daar kan ik kort over zijn, omdat ik onschuldig ben.”

Zijn advocaat Pieter Hoogendam diende vrijdag tijdens de regiezitting een heleboel onderzoeksvragen in, onder meer voor sporenonderzoek op de kleding en de auto van De J. en de handdoek die naast het slachtoffer was gevonden. Daaruit kan volgens hem blijken dat niet de voormalig trainer van tennisser Robin Haase verantwoordelijk is voor de dood van de zakenman, maar dat er anderen bij betrokken zijn.

Ontvoerd door meerdere mannen

De J. zelf heeft altijd gezegd dat hij op de fatale avond is ontvoerd door meerdere mannen. Een aantal van hen is toen de villa van Everink in Bilthoven binnengegaan en zou hem hebben vermoord. “Voor Mark is het ‘nu of nooit’, hij vreest hierna nooit meer de kans krijgt om zijn onschuld aan te tonen”, aldus de advocaat.

Nieuwe advocaat

Hij meende dat hij zijn werk daarna niet goed meer kon uitvoeren. De zaak liep maanden vertraging op, omdat er een nieuwe advocaat gezocht moest worden. Hoogendam bleef op de achtergrond betrokken en nu – in hoger beroep – verdedigt hij De J. wederom.

Everink werd op 4 maart 2016 thuis door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die ’s ochtends haar vader vond. De gokverslaafde De J. had een gokschuld van 80.000 euro bij Everink.

Uitspraak over twee weken

Het hof oordeelt over twee weken over de onderzoekswensen. Wanneer het hoger beroep inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

Foto: publicdomainpictures.net