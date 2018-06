Prinsjesfestival groeit uit tot tientallen activiteiten

Het programma van het Prinsjesfestival wordt dit jaar weer groter dan vorige edities. het thema van het festival is dit jaar ‘Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?!’

Vanuit dit thema brengt het festival een programma met tientallen feestelijke en inhoudelijke activiteiten. Een nieuw onderdeel in het festivalprogramma is PrinsjesBurger: een wedstrijd tussen twaalf burgemeesters. Nieuw is ook PrinsjesPers over de rol van media voor de democratie. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken verzorgt de PrinsjesRede over het belang van democratie en burgerbetrokkenheid. Minister Wopke Hoekstra van Financiën verzorgt een PrinsjesCollege over de rijksbegroting.

Tijdens PrinsjesCabaret treden onder anderen Pieter Derks en Dolf Jansen op. PrinsjesBelang stelt burgerlobby’s centraal. Kinderombudsman Margrite Kalverboer werkt mee aan PrinsjesKind: een eigen Kindertroonrede. Er is de zesde editie van de PrinsjesBoekenPrijs voor het beste politieke boek, evenals de vijfde editie van de PrinsjesFotoPrijs. De populaire hoedenparade PrinsjesHatwalk en de PrinsjesMarkt hebben dit jaar voor het eerst plaats op het Plein.

Gelderland

Het Prinsjesfestival heeft elk jaar een andere provincie als partner. Dit jaar is dat de provincie Gelderland. Tussen 13 en 18 september staat Den Haag daarom in het teken van Gelderland. Delegaties van Gelderse gemeenten wandelen bijvoorbeeld in aanloop naar het festival in vier etappes van Gelderland naar Den Haag. Op donderdag 13 september komen de wandelaars Den Haag binnen via de Lange Poten die voor die gelegenheid wordt getransformeerd tot een echte Via Gladiola, zoals bij de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse.