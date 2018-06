Wethouder De Mos: “Na incident willen we nog steeds start Ocean Race in 2021 in Den Haag”

Programma rondom Volvo Ocean Race zaterdag weer hervat

Het reguliere programma rondom de Volvo Ocean Race op Scheveningen wordt vanaf zaterdag weer hervat. Dat zegt Simon Keijzer van de organisatie van het zeilevenement. De feestelijkheden rondom de finish van de race zijn donderdag en vrijdag vanwege een dodelijke aanvaring bij het Havenhoofd versoberd.

Koning Willem-Alexander sprak vrijdagochtend tijdens zijn bezoek aan de Volvo Ocean Race met hulpverleners die gisteren betrokken waren bij het dodelijke ongeval. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden is het programma tot zaterdag versoberd. Zo worden boottochten afgelast, de muziek op het terrein aangepast en een minuut stilte voor het muziekprogramma op het podium ingelast.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en wat de rol was van de schippers wordt nog onderzocht. Eén van de betrokken schippers is aangehouden en wordt verhoord. De andere schipper raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij wordt op een later moment gehoord, meldt de politie.

Schipper aangehouden

De aangehouden schipper heeft zoals gebruikelijk bij dergelijke incidenten een blaastest ondergaan. De politie laat weten dat hij niet boven de norm had geblazen.

Over de identiteit van de schipper wil de woordvoerder vanuit privacyoverwegingen en in het belang van het onderzoek niets zeggen. Ook de andere schipper wordt, als hij uit het ziekenhuis is, als verdachte gehoord. Volgens de politie is dat gebruikelijk bij een noodlottig ongeval.

Bij het ongeval kwam een 56-jarige man uit de Drentse gemeente Noordenveld om. Drie mensen raakten gewond, van wie een ernstig. Veel mensen die aan de wal stonden, zagen de aanvaring gebeuren.

Burgemeester Krikke heeft geen moment getwijfeld om het zeilevenement in zijn totaliteit af te gelasten. “We hebben verschillende opties bekeken, maar we hebben niet overwogen om het af te gelasten.” Toch erkent de burgemeester dat het ongeluk voor een zwart randje heeft gezorgd. “Tragische gebeurtenissen maken dat er een schaduw overheen valt. Maar je ziet ook dat er vandaag gelukkig weer heel veel mensen hier zijn die komen kijken bij de Volvo Ocean Race”, aldus de burgemeester.

Luister hier naar het interview met burgemeester Krikke op Den Haag FM.