WINACTIE: Gratis naar Haags Beat Festival met Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators

Programma bezoek koning aan Volvo Ocean Race aangepast na fataal ongeluk

Meer in

De organisatie van de Volvo Ocean Race Finish en de gemeente hebben besloten de activiteiten in Scheveningen vrijdag door te laten gaan in versoberde vorm. Aanleiding is het dodelijke bootongeluk van donderdagavond. Zo wordt onder meer het programma van het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Volvo Ocean Race aangepast.

Donderdagavond kwam iemand om het leven bij een aanvaring tussen zo’n rib-boat en een metalen schip. Een rib-boat is een snelle rubberboot. Bij dit ongeluk raakten drie mensen gewond, van wie één ernstig.

De koning gaat volgens de organisatie van de Volvo Ocean Race met betrokkenen en hulpverleners spreken. Er worden vandaag uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden geen rib-boat experiences georganiseerd. De rubberboten worden alleen ingezet om gasten te vervoeren. Gedurende de dag wordt de muziek versoberd. Voor aanvang van het concert in de avond wordt een minuut stilte gehouden.

Het terrein gaat vrijdag op de geplande tijd van 10.00 uur open, meldt de organisatie.