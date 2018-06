Wethouder De Mos: “Na incident willen we nog steeds start Ocean Race in 2021 in Den Haag”

Sportwethouder Richard de Mos (Groep de Mos) wil ondanks de fatale aanvaring op Scheveningen van donderdagavond dat de start van de Volvo Ocean Race in 2021 in onze stad wordt gehouden. “We moeten dit ongeval wel los zien van het evenement”, zei De Mos tegen Den Haag FM. “Het is een zwart randje bij een fantastisch evenement. Dit ongeval had ook twee weken geleden of over drie weken kunnen gebeuren. Risico’s kun je nooit helemaal uitsluiten.” De Mos benadrukt wel dat hij meeleeft met de betrokkenen. “Mijn gedachten zijn natuurlijk bij de familieleden van het slachtoffer.” Ook blikt de wethouder terug op het bezoek van koning Willem-Alexander aan de hulpverleners die gisteren tijdens het ongeluk optraden. “Hij heeft heel goed naar de verhalen van de hulpverleners geluisterd,” aldus wethouder De Mos. De feestelijkheden rondom de Volvo Ocean Race worden vanaf zaterdag weer hervat. Luister hier naar het interview met wethouder Richard de Mos op Den Haag FM.

