Bureau Graswortel: “Bouwen met bewoners aan de ideale stad”

Mirjam Sierat werkt bij Bureau Graswortel in Den Haag, een jong adviesbureau voor bewonersparticipatie en grootstedelijke vraagstukken. Mirjam Sierat was te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Bureau Graswortel werkt vanuit het kantoor aan de Binckhorstlaan aan grootstedelijke vraagstukken door middel van onderzoek, interventies, ondersteuning van vrijwilligers, uitvoering en advies. Het bureau werkt voor verschillende opdrachtgevers, waaronder de gemeente Den Haag. “Mensen maken de stad, dus om grootstedelijke vraagstukken te lijf te gaan, beginnen we bij hen. Op straat-, wijk- en buurtniveau doen we onderzoek, leggen we verbindingen, zoeken en ondersteunen we frisse initiatieven en bouwen we met bewoners aan de ideale stad.”

Graswortel ziet zichzelf vooral als bureau met een frisse, zakelijke kijk op wijkontwikkeling en bewonersparticipatie. “Met heldere resultaten in plaats van wollige procesomschrijvingen. Altijd gericht op tijdelijke interventies en met een gerust hart weer toe kunnen kijken hoe mensen het zelf voortzetten.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Mirjam Sierat op Den Haag FM.