VIDEO: Een overzicht van het fatale bootongeluk op Scheveningen

Een heus drama voltrok zich donderdagavond na de dodelijke aanvaring

tussen twee boten in de Scheveningse haven. Een 56-jarige man uit Drenthe komt om het leven en drie anderen raken gewond, waarvan één zwaar. Wij hebben alle gebeurtenissen op een rij gezet in dit overzicht.

Rond 18.30 uur botsen de twee boten in de haven van Scheveningen op elkaar. Op dat moment zijn vanwege de Volvo Ocean Race veel mensen in de haven. Meerdere mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. De politie bevestigt dat het ongeluk tussen beide havenhoofden is gebeurd.

De botsing gebeurt tussen een stalen motorboot en een RIB, een snelle rubberboot. Op de motorboot zitten op dat moment drie mensen en op de RIB-boot zitten acht mensen, een schipper en zeven gasten. Al snel vult de haven zich met hulpdiensten. Vijf mensen worden nog vermist. Na een zoekactie van een kleine twee uur wordt duidelijk dat iedereen op de kant is. Van de opvarenden is een iemand overleden en drie mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Donkere schaduw

Burgemeester Pauline Krikke, die aanwezig was bij een vergadering van de gemeenteraad, is halsoverkop richting Scheveningen vertrokken vanwege het incident. Zij geeft dezelfde avond een persconferentie. “Mijn gedachten zijn bij het slachtoffer en de nabestaanden”, zei een aangeslagen Krikke tijdens de persconferentie.

De organisatie van de Volvo Ocean Race laat weten het programma van de Volvo Ocean Race aan te passen. De RIB-boat experience gaat niet door, de muziek wordt aangepast en wordt er voor de optredens een minuut stilte gehouden.

Schipper aangehouden

Vrijdagochtend wordt bekend dat één van de schippers is aangehouden, omdat hij betrokken is bij de fatale aanvaring. Ook de andere schipper wordt, nadat hij het ziekenhuis heeft verlaten, wordt nog gehoord. Beide worden verdacht van het veroorzaken van een aanvaring waarbij gevaar voor personen is.

De politie laat weten nog te onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Vragen die nog moeten worden beantwoord zijn onder andere of de schipper te hard heeft gevaren. Over de identiteit van de schipper wil de woordvoerder vanuit privacyoverwegingen en in het belang van het onderzoek niets zeggen.

Koning

Vrijdag praatte koning Willem-Alexander met betrokkenen. Hij sprak met hulpverleners, reddingswerker en een ooggetuige. Wat er precies is gebeurd en hoe het kan dat de boten op elkaar botsten, wordt nog onderzocht.