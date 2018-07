Vince John en Florence + The Machine in De Nieuwe Van Nierop

De toekomst van radio in Mediamix op Den Haag FM

Den Haag FM zendt elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur het radioprogramma Mediamix uit.

In deze aflevering van Mediamix gaan we het hebben over de radio van de toekomst. Dit naar aanleiding van een nieuwe column van Paul Winnubst (foto). Paul is mediadeskundige en schrijft regelmatig over de toekomst van de radio. Mediamix-medewerker Pieter Kuipers gaat in gesprek met hem, waarbij de focus ligt op digitale radio (DAB+). Verder hoor je in deze uitzending het medianieuws, de media-agenda en uiteraard is ook de rubriek ADO in de Media er weer.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.