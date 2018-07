Vince John en Florence + The Machine in De Nieuwe Van Nierop

Es Quint: “Skaten is wat het dichtst bij vliegen komt qua gevoel van vrijheid”

“Skaten is wat het dichtst bij vliegen komt qua gevoel van vrijheid.” Dat zei Mariska Weimar van de Es Quint Foundation in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Es Quint – gevestigd in het pand van MOOOF aan de Binckhorstlaan – is in de basis een rolschaatsbaan, maar niet zomaar één. De opbrengst van het in 2012 opgerichte bedrijf wordt gebruikt voor initiatieven die bijdragen aan het welzijn van kinderen met een sociale achterstand in binnen -en buitenland. Zo steunt Es Quint onder meer een weeshuis in Indonesië.

Balans, dat is het kernprincipe bij Es Quint. Het uitdagen van balans houdt de geest scherp en het lichaam vitaal. Trainers van Es Quint zijn middels een individueel leertraject getraind en opgeleid volgens het Soulful Fitness Roller Skate Training systeem. Daarnaast hebben enkele trainers een professionele specialisatie op het gebied van coaching.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews Mariska Weimar op Den Haag FM.