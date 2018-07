Vince John en Florence + The Machine in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Vince John en Florence + The Machine (foto).

Vince John is het alter ego van componist en toetsenist Vince van Reeken, bekend uit de Haagse scene van projecten en bands als Juice, Closed Curtains, Jam de la Crème en Di-rect. Onder de naam Vince John komt er nu een toffe single uit die je zondagavond in de uitzending hoort. Net als een track van het nieuwe album van powerpop-lady Florence Welch en haar band The Machine.

Meer nieuwe releases zijn er van Gorillaz, The Knocks, The Milk Carton Kids, Kovacs, Nana Adjoa, Ray Davies (Kinks), Passenger en de Haagse D-Felic en MOOON. Tevens hoor je drie tips voor het Zeeheldenfestival, waaronder Tess et les Moutons en Hallo Venray.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).