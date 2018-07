Unicum in Nederland: Haagse ambtenaren krijgen 6,5 week volledig doorbetaald zwangerschapsverlof

38e editie Zeeheldenfestival woensdag van start

In het Zeeheldenkwartier is van woensdag tot en met zaterdag de 38e editie van het Zeeheldenfestival. Het festival wordt nog altijd elk jaar groter, vertelt organisator Jan Essenberg maandagochtend op Den Haag FM.

“We zijn in de loop der jaren van een middagje uitgegroeid tot een serieus vijfdaags festival”, vertelt Jan in het programma Haagse Ochtendradio. “Dit jaar hebben we 28 muziekplekken. Er hebben zich meer dan vierhonderd acts aangemeld, tot aan Frankrijk, Spanje en Amerika aan toe.”

Het centrum van het festival is zoals elk jaar het Prins Hendrikplein. “Maar de rommelmarkten gaan tot diep in de Prins Hendrikstraat”, zegt Essenberg.

Luister hier naar het interview met Jan Essenberg op Den Haag FM.