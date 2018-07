Vlam in de pan zorgt voor brand in Turkse bakkerij Wolmaransstraat

Haagse kanshebber bij NK voor Biersommeliers

In Utrecht gaat maandagmiddag het ‘Nederlands Kampioenschap der Biersommeliers’ van start. Een van de kanshebbers is de Haagse bierkenner Arvid Bergström. Maandagochtend blikte hij vooruit in het programma Haagse Ochtendradio.

“Het is een wedstrijd met drie onderdelen”, zegt Bergström op Den Haag FM. “Theorie, verschillende stijlen herkennen en smaakafwijkingen proeven” Vooral de stijlen herkennen is volgens Arvid een van de moeilijkste onderdelen. “Er komen tien verschillende biersoorten aan bod. Het verschil proeven tussen een American Pale Ale en een Indian Pale Ale is heel lastig.”

Het herkennen van smaakafwijkingen is geen pretje vertelt Arvid. “Ze gooien een capsule met smaakstof in het bier”, zegt de sommelier. “Dat kan bijvoorbeeld zwavel zijn of rottende eieren. Dan zitten we met 23 man in een zaal allemaal gore bieren te drinken.” Maandagmiddag rond 17.00 uur weten we of Arvid Bergström de beste biersommelier van Nederland is. De beste drie sommeliers van het NK plaatsen zich voor het WK, volgend jaar in Italië.

Luister hier naar het interview met Arvid Bergström op Den Haag FM.