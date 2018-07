Segbroeklaan deels afgesloten wegens herinrichting

De Segbroeklaan is sinds maandagochtend afgesloten vanwege werkzaamheden. De herinrichting van de weg is onderdeel van een uitgebreide aanpak van de knelpunten op de route tussen Kijkduin en het Hubertusviaduct: de Noordwestelijke Hoofdroute.

Het gaat om het deel van de Segbroeklaan tussen de Houtrustweg tot aan de kruising met de Sportlaan. De kruisingen met de Fahrenheitstraat en de Goudenregenstraat blijven open. De Segbroeklaan is tot met 9 september 2018 afgesloten.

De afsluiting heeft ook gevolgen voor de omliggende straten. De hele Sportlaan wordt in twee rijrichtingen opgesteld. De Zonnebloemstraat wordt vanaf de Hyacinthweg richting de Daal en Bergselaan eenrichtingsverkeer. De kruising Ranonkelstraat-Goudsbloemlaan is afgesloten en vanaf de Van Boetzelaerlaan is het niet meer mogelijk rechtsaf richting de Segbroeklaan te rijden.

Omleidingsroute

De gemeente raadt automobilisten aan vooral de borden met de omleidingsroute te volgen. De Laan van Meerdervoort blijft open.

Foto: gemeente Den Haag