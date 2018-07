Steeds meer Haagse jongeren krijgen jeugdhulp

De groep jongeren die in Den Haag jeugdhulp krijgt lijkt alleen maar groter te worden. Het aantal declaraties dat is ingediend door de aanbieders van de lokale zorg is dit jaar al hoger dan in 2017 en dus dreigt er opnieuw een miljoenentekort. Dat schrijft wethouder Kavita Parbhudayal in een brief aan de gemeenteraad.

Joy Falkena van het Straat Consulaat verwacht dat bij een nog groter miljoenentekort de wachtlijsten voor jeugdhulp alleen maar gaan toenemen. “Zeker bij de specialistische zorg zullen er meer problemen komen”, vertelt ze aan Den Haag FM. Het Straat Consulaat zet zich in voor Haagse daklozen & thuislozen en daar horen vaak ook jongeren bij. “Wij helpen bij het Straatconsulaat vooral de jongeren waarbij de jeugdhulp stopt als ze achttien jaar oud zijn en zien dat dan steeds meer jongeren dakloos worden. Het aantal jongens en meisjes dat bijvoorbeeld naar de nachtopvang moet lijkt alleen maar toe te nemen.”

Gemeenteambtenaren voeren inmiddels extra gesprekken met de zorginstellingen om de kosten beheersbaar te maken. “Ik snap het verhaal van de wethouder maar eigenlijk zegt ze dat er om het tekort aan te kunnen pakken er duidelijkere afspraken moeten komen maar of dat nou de goede oplossing is?” Het lijkt haar goed als de wethouder in gesprek gaat met Haagse initiatieven zoals het platform ‘JONG doet mee!’ “Dit zijn allemaal ervaringsdeskundigen die ideeën hebben om de jeugdzorg te verbeteren.”

Luister hier naar het interview met Joy Falkena op Den Haag FM.