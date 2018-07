WINACTIE: Gratis naar Haags Beat Festival met Gruppo Sportivo, Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators

Unicum in Nederland: Haagse ambtenaren krijgen 6,5 week volledig doorbetaald zwangerschapsverlof

Haagse ambtenaren kunnen voortaan 6,5 week volledig betaald zwangerschapsverlof nemen. D66 in de gemeenteraad nam het initiatief om dit in onze stad mogelijk te maken.

“Een unicum in Nederland en hopelijk een voorbeeld voor andere branches”, zegt fractievoorzitter Hanneke Van der Werf. Zij diende ongeveer een jaar geleden het voorstel in om de “verouderde verlofregeling aan te passen en af te stemmen op de huidige tijd”. In de oude regeling was het enkel mogelijk om 13 weken deels betaald op te nemen. De toegevoegde optie biedt behoud van inkomen tegen minimaal 6,5 weken verlof.

“Het behoud van salaris maakt de keuze om langere tijd met verlof te gaan makkelijker. De periode rond de geboorte is vaak al een dure tijd met hoge kosten. De betrokkenheid van beide ouders is belangrijk, omdat veel gewoonten stammen uit de eerst weken en nog lang door werken in de opvoeding. Met de nieuwe doorbetaalde verlofoptie zorgen we ervoor dat niet alleen moeders gewend raken aan zorgtaken, maar ook partners meer betrokken raken bij hun gezin”, aldus Van der Werf.

Zwangerschapsdiscriminatie

Door de nieuwe regeling kunnen niet alleen vrouwen langere tijd van de werkvloer zijn vanwege een zwangerschap, maar geldt dit nu ook voor mannen. “Op die manier kunnen we zwangerschapsdiscriminatie terugdringen”, stelt Van der Werf. Volgens haar is de nieuwe

regeling ‘budgetneutraal’. Dat wil zeggen dat de extra keuzeoptie geen kosten met zich meebrengt voor de gemeente als werkgever.

Foto: Pexels.com