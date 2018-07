WINACTIE: Gratis naar Haags Beat Festival met Gruppo Sportivo, Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators

Verkeersregelaar overreden door heftruck op Strandweg

Op de Strandweg in Scheveningen is maandag een verkeersregelaar zwaargewond geraakt. Hij werd overreden door een heftruck die achteruit reed, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde tijdens de afbouw van de Volvo Ocean Race. “De heftruck reed over zijn been heen. Hij is zwaargewond”, zegt de politiewoordvoerder.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.