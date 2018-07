Vlam in de pan zorgt voor brand in Turkse bakkerij Wolmaransstraat

In een Turkse bakkerij aan de Wolmaransstraat in Transvaal heeft maandagochtend brand gewoed. Oorzaak was een pan met suikersiroop die vlam had gevat, meldt de brandweer.

Bij de brand raakte niemand gewond, maar wel werden twee bovengelegen woningen tijdelijk ontruimd vanwege rookontwikkeling. Deze zijn geventileerd, waarna de bewoners weer terug konden. De brandweer heeft ook de naastgelegen garage en de installatie in de keuken van de bakkerij gecontroleerd.

Volgens nieuwssite Regio15 gaat het om een bakkerij die na twee jaar weer zijn deuren zou gaan openen.