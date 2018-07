Check hier het volledige programma van het Zeeheldenfestival

In het Zeeheldenkwartier start woensdag de 38e editie van het Zeeheldenfestival. Het buurtfeest is in de loop der jaren van een middagje uitgegroeid tot een serieus vijfdaags festival. Het centrum van het gratis toegankelijke evenement is zoals elk jaar het Prins Hendrikplein.

De Haagse band Hallo Venray is een van de optredende acts op het festival. Ook de Afro-Caribische formatie Kuenta i Tambu en de Nederlands-Marokkaanse muziekgroep Kasba zijn geprogrammeerd. Naast alle concerten kan je op het festival ook terecht voor straattheater, kinderactiviteiten en gezelligheid, voor en door bewoners van het Zeeheldenkwartier. De Ierse groep King Kong Company sluit het festival op de zaterdag af. De afsluiter op vrijdag is de Amerikaanse groep Karikatura.

Tijdens het festival zijn er verder onder meer concerten van Diesel, Pat Smith (De Vrije Hand), Ready to Play, Guinevere, Stringcaster, Sunfire, Orquesta Boogaloo, Sabor & Salsa, Lone Wolf, Samar Music, Sama Cosa, Eiger, Popy Basily Gipsy Band, The Dame, Boka de Banjul, G.O.D. (Lemmy/Motorhead Tribute) en Residence Jazz Sextet.

PROGRAMMA

HP = Heldenpodium PP = Piratenpodium PL = Plein, BT = Bartent

Woensdag 4 juli

12.00 – 18.00 / BT / Schminken / Kinderactiviteit

12.00 – 12.45 / HP / School Max Velthuijs / Kinderactiviteit

12.45 – 13.15 / PP / Dikke Duimen Bende / Sprookjesvertellers

13.15 – 13.45 / HP / School Spiegelschool / Kinderactiviteit

13.00 – 18.00 / PL / Archeologische dienst / Kinderactiviteit

13.45 – 14.15 / PL / Dutch Juggler / Straattheater

14.00 – 16.00 / PL / Spelletjesronde / Kinderactiviteit

14.15 – 15.15 / HP / Winston / Kindermuziekshow

15.15 – 15.45 / PP / The Fabulous Feno / Straattheater

15.45 – 16.15 / PP / Winston / Verhalenverteller

16.00 – 19.00 / PL / Tante Til & Ome Nico / Straattheater

16.00 – 17.00 / Info / Gildewandeling / Wijkwandeling

16.15 – 17.15 / HP / Ready to Play / Jong talent

17.15 – 17.45 / PP / Dutch Juggler / Jongleren

17.45 – 17.55 / HP / Opening Zeeheldenfestival / Festivalopening

17.55 – 18.15 / PL / Chi Ku Cha / Antilliaans

18.15 – 18.45 / PP / Callkoen / Reggae

18.45 – 19.30 / HP / Guinevere / Mystic vocal pop

19.30 – 20.15 / PP / The Legendary Orchestra of Love / Mini-orkest

20.15 – 21.00 / HP / Diesel / Rock

21.00 – 21.30 / PP / De Rebel Roadshow!! / Burlesque

21.45 – 23.00 / HP / Kasba / Afrikaans-Westers

Donderdag 5 juli

16.00 – 18.00 / BT / Schminken / Kinderactiviteit

15.45 – 17.30 / PL / Haags Kinderatelier / Kinderactiviteit

16.00 – 16.45 / PP / Poppentheater Cassiopeia / Handpoppenspel

16.00 – 17.00 / Info / Gildewandeling / Wijkwandeling

16.45 – 17.30 / HP / Samar Music / East meets West

17.00 – 21.00 / PL / Krist Doo (lila gorilla) / Kinderactiviteit

17.30 – 18.15 / PL / Poetic Motion / Salsa workshop

18.15 – 19.00 / HP / Orquesta Boogaloo / Sabor/Salsa

19.00 – 19.45 / PP / Popschool Den Haag / Jong talent

19.45 – 20.45 / HP / Stringcaster / Americana/country

20.45 – 21.30 / PP / Lone Wolf / Punkrock

21.45 – 23.00 / HP / Kuenta i Tambu / Tambu met dance

Vrijdag 6 juli

16.00 – 18.00 / BT / Schminken / Kinderactiviteit

15.45 – 17.30 / PL / Haags Kinderatelier / Kinderactiviteit

16.00 – 16.30 / PP / Bere Boos / Familievoorstelling

16.00 – 17.00 / Info / Gildewandeling / Wijkwandeling

16.30 – 17.15 / PL / Styles Academy / Dansworkshop

17.00 – 21.00 / PL / Aurelia Steltentheater / Steltentheater

17.15 – 18.05 / PP / SpeakEasy / Rock

18.15 – 19.00 / HP / Sama Cosa / Afrofunk

19.00 – 19.45 / PP / Beyond the Moon / Moonrock

19.45 – 20.45 / HP / Peen / SKA

20.45 – 21.30 / PP / Eiger / Disko/Synthpop

21.45 – 23.00 / HP / Karikatura / Wereldmuziek

Zaterdag 7 juli

10.00 – 12.00 / Pr Hendrikstr / Zeepkistenrace / Kinderactiviteit

12.00 – 17.00 / P / Klimmuur / Kinderactiviteit

12.00 – 18.00 / BT / Schminken / Kinderactiviteit

12.00 – 13.00 / PP / Balcony Players / Kindervoorstelling

13.05 – 13.45 / PL / Silent Rocco / Straattheater

13.45 – 14.30 / HP / Residence Jazz Sextet / Jazz

13.00 – 18.00 / PL / Archeologische dienst / Kinderactiviteit

14.30 – 15.30 / PL / Mechanismo / Jeugdcircus Circaso

15.00 – 15.30 / Sebel / Universiteit Leiden / Pop-up college piekeren

15.30 – 16.15 / HP / Passion / Urban Kawina

16.00 – 17.00 / Info / Gildewandeling / Wijkwandeling

16.15 – 17.00 / PP / PopyBasily Gipsy Band / Zigeunermuziek

16.30 – 19.30 / PL / Rocco Menzel met Menschine / Straattheater

17.00 – 17.45 / HP / De Vrije Hand / Haagse rocker: Pat Smith

17.45 – 18.30 / PP / The Dame / Progrock

18.30 – 19.30 / HP / Hallo Venray / Gitaarrock

19.30 – 20.30 / PP / SUNFIRE / Western Folk

20.30 – 21.30 / HP / Boka de Banjul / Wereldmuziek

21.30 – 22.30 / PP / G.O.D / Speedrock

22.45 – 24.00 / HP / King Kong Company / Dance, dance, dance!!

Zondag 8 juli

10.45 – 11.15 / PL / Maaike Peterse & Marjatta Fehres / Klassiek

11.00 – 13.00 / PL / Brunch op zondag / Brunch 2.0!!

11.20 – 12.05 / PL / Salonorkest MasQué / Salonmuziek jaren ‘20-’30

12.15 – 13.00 / PL / Tess et les Moutons / Franse chansons