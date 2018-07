Focus brengt Amsterdamse branie naar Haags Beat Festival

In het Zuiderparktheater is zondag de tweede editie van het Haags Beat Festival. De Stichting Popagenda Scheveningen heeft voor het festival acts geboekt als Gruppo Sportivo, Wild Romance, Massada, René and the Alligators en The Black Albino’s. Ook de Amsterdamse band Focus geeft een optreden. Dinsdagochtend sprak mede-oprichter Thijs van Leer erover op Den Haag FM.

De band werd in 1968 opgericht en kende inmiddels tientallen samenstellingen. Naast Thijs van Leer is alleen Pierre van der Linden bandlid van het eerste uur. “We spelen nog steeds oude stukken maar ook nieuw materiaal. Binnenkort komt ons nieuwste album, ‘Focus 11’, uit”, zegt Van Leer in het programma Haagse Ochtendradio.

De band kreeg internationale bekendheid doordat hun nummer ‘Hocus Pocus’ in 2010 werd gebruikt in een zeer succesvol reclamefilmpje rond het WK voetbal. “Dat filmpje is heel goed ontvangen”, zegt Thijs. “Dat kwam door ons nummer maar ook door de grote sterren die eraan meewerkten.” Het filmpje, met onder anderen de voetballers Cristiano Ronaldo, Ronaldinho en Wayne Rooney in de hoofdrol, is inmiddels miljoenen keren bekeken op YouTube.

Luister hier naar het interview met Thijs van Leer op Den Haag FM.