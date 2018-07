Groep de Mos boos over uitblijven slechtweerregeling voor honden op het strand: “Pure gemakzucht van een wethouder”

Groep de Mos in de gemeenteraad wil dat het Haagse strand in de zomer en bij slecht weer wordt opengesteld voor paarden en honden. Momenteel is het strand van 15 mei tot 1 oktober grotendeels verboden voor deze dieren. Alleen in de uithoeken van het strand en in de late avonduren mogen honden en paarden van het strand gebruikmaken.

“Vaak is het in ons Hollandse klimaat te slecht weer voor de badgasten, het strand is dan nagenoeg leeg”, zegt gemeenteraadslid René Oudshoorn. “Wassenaar en het Westland hebben daarom een slechtweerregeling, op dagen dat het strand leeg is door minder zomerweer mogen honden en paarden gewoon het strand op.” Oudshoorn vraagt het stadsbestuur van Den Haag dat ook in onze stad in te stellen. Die ziet daar vooralsnog niets in.

Volgens het stadsbestuur heeft Den Haag al uitgebreide mogelijkheden om met de hond of paard op het strand te lopen en zijn de huidige regels voor iedereen helder, goed uitvoerbaar en handhaafbaar.

“Pure gemakzucht van een wethouder”

Groep de Mos, de grootste coalitiepartij in het huidige stadsbestuur, is niet blij met het antwoord. “Dit is pure gemakzucht van een wethouder die geen stap harder wil zetten om zoals in onze buurgemeenten iets voor de trouwe viervoeter te doen maar ik zal er voor blijven knokken”, aldus Oudshoorn.

Foto: Rene Oudshoorn