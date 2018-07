WINACTIE: Gratis naar Haags Beat Festival met Gruppo Sportivo, Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators

Haagse Stadspartij: “Drie miljoen voor startende ondernemers in ministerie SZW is weggegooid geld”

De Haagse Stadspartij verzet zich tegen de drie miljoen euro subsidie die wordt geïnvesteerd in bedrijfshuisvesting in het voormalige miniserie van SZW bij het station Laan van NOI.

Gemeenteraadslid Peter Bos noemt de voorgenomen gemeentelijke bijdrage “weggegooid geld”. Hij wil van wethouder Saskia Bruines weten waarom er zoveel geld wordt gegeven. “Het is prima dat de gemeente wil investeren in betaalbare bedrijfsruimte voor startende ondernemers, maar dit begrijp ik niet. Het geld wordt geïnvesteerd in een pand dat over een paar jaar mogelijk gesloopt wordt.”

De gemeente wil 4.000 vierkante meter van het complex huren om start-ups en scale-ups betaalbare huisvesting te bieden, maar het huurcontract eindigt al in september 2022. De gemeente draait op voor de verbouwingskosten en de exploitatietekorten. In totaal gaat het de gemeente drie miljoen euro kosten.

“Ik snap het werkelijk niet”

Peter Bos: “De verbouwing moet nog beginnen en de vergunning moet nog aangevraagd worden. Vervolgens moeten er bedrijfjes in gaan komen en als het dan eindelijk een beetje loopt, moet iedereen weer weg. Ik snap werkelijk niet waarom je drie miljoen gaat investeren in zo’n kortdurend project. Het geld kan veel beter besteed worden en ik ga het stadsbestuur verzoeken hier van af te zien.”