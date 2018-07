Politie lost schot vanwege man met wapen op balkon in Rustenburg-Oostbroek

De politie heeft bij een aanhouding in de Beekbergenstraat in Rustenburg-Oostbroek een waarschuwingsschot gelost. De verdachte was op een balkon gezien met een vuurwapen. De politie heeft hem opgepakt en het wapen in beslag genomen.

Niemand raakte gewond. Wie de man is en wat hij precies deed op het balkon waardoor de politie zich genoodzaakt voelde te schieten is nog onbekend. De politie verwacht pas aan het begin van de middag meer informatie te kunnen verstrekken.