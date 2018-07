WINACTIE: Gratis naar Haags Beat Festival met Gruppo Sportivo, Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators

Radioprogramma’s Hollands Palet non-stop op Den Haag Totaal

Den Haag Totaal, de tweede radiozender van de Stichting Stadsomroep Den Haag, en het Haagse internet radiostation Hollands Palet gaan intensief samenwerken. Vanaf woensdag 4 juli zijn de programma’s van Hollands Palet non-stop te horen op Den Haag Totaal.

Hollands Palet wordt zonder enige vorm van reclame-inkomsten gemaakt door vrijwilligers. Wim Zonneveld, de drijvende kracht achter Hollands Palet, noemt de doorgifte van de programma’s via Den Haag Totaal “een nieuwe mijlpaal”. Vorig jaar was het radiostation met veel muziek van Nederlandse bodem en gepresenteerde shows (ook in het Engels) al een half jaar in vrijwel geheel Zuid- Holland te beluisteren via digitale radio DAB+. Helaas kwam aan dat experiment op 31 december een einde.

Vanaf 4 juli zijn de uitzendingen te beluisteren via de volgende mogelijkheden: Kabel Ziggo Analoog (FM 106.8 MHz), KPN, XS4ALL (Kanaal 1013), Telfort (witte afstandsbediening/Kanaal 788 – zwarte afstandsbediening/Kanaal 3174), Edutel, Lijbrandt Telecom, Fiber.nl, Stipte en Solcon (Kanaal 3174) en Open Fiber (Kanaal 866).

Zendtijd te huur

Voor andere organisaties blijft het mogelijk om zendtijd te huren op Den Haag Totaal. Alleen op de uren dat dat niet het geval is, zendt Hollands Palet uit op de radiozender. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat het radioprogramma Zaterdag Live, elke zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur, dat wordt gemaakt door RTV Discus blijft worden uitgezonden op Den Haag Totaal.

Foto: Pexels.com