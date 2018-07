VIDEO: Is Den Haag goed voorbereid op een noodsituatie?

Wat doe jij in geval van nood? Heb je een slaapplek, een noodpakket klaarliggen? Volgens het Rode Kruis is veertig procent van de Nederlanders niet goed voorbereid op een noodsituatie als een huis niet meer toegankelijk is door brand, een gaslek of een evacuatie. Hoe zit dat in Den Haag?

Wie zijn telefoon in huis heeft achtergelaten, kan volgens het Rode Kruis erg onthand zijn. De meeste mensen hebben telefoonnummers opgeslagen in het geheugen van hun smartphone, maar niet in hun eigen geheugen. 66 procent van de Nederlanders kent het telefoonnummer van de kinderen niet uit het hoofd. Voor partners ligt dat percentage op 42 procent. Wel zegt tachtig procent de telefoonnummers op een of andere manier te kunnen achterhalen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat driekwart van de Nederlanders nog nooit met naasten heeft besproken of er in geval van nood tijdelijk in het huis van de naasten gewoond kan worden. De opvang van huisdieren houdt de Nederlander meer bezig. 63 procent van de huisdierbezitters heeft nagedacht over het elders onderbrengen van hun geliefde dier als het niet langer thuis kan blijven.

Foto: Regio 15