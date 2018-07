20.000 euro voor gouden tip over moord op Iraanse activist in Den Haag

Er is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de moord op de Iraanse Ahmad Mola Nissi. De 52-jarige politiek activist werd in november vorig jaar neergeschoten voor zijn huis aan de Jan van Riebeekstraat. De politie vermoedt dat een crimineel netwerk uit Rotterdam achter de moord zit.

Mola Nissi was de leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Die beweging wil dat de provincie Khuzistan in Iran onafhankelijk wordt. Hij werd op woensdag 8 november doodgeschoten op het moment dat hij samen met twee bekenden richting zijn huis liep. De schutter reed daarna weg in een zwarte BMW uit de 3-serie. Een getuige filmde hoe de auto wegscheurde. Na de moord werd de auto teruggevonden in een parkeervak langs de Schenkweg.

De BMW was voorzien van het valse kenteken JJ-527-R. De wagen bleek in de nacht van 29 op 30 september gestolen vanaf de Belcampoweg in Berkel en Rodenrijs en had toen nog het kenteken 54-XV-VB. De politie weet uit onderzoek dat de auto na de diefstal naar Rotterdam is gereden.

Beeld van getuige

Op bewakingsbeelden is een man te zien die wordt gezocht als getuige in de moordzaak. Hij liep op woensdag 8 november om 14.28 uur op de Schenkweg in Den Haag. Vlak daarvoor is de BMW die later als vluchtauto is gebruikt door die straat gereden. Het is volgens de politie goed mogelijk dat de getuige heeft gezien wie er in de auto zat of zaten, of waar hij vanaf de Schenkweg heen is gereden. De man op de beelden wordt gevraagd zich te melden bij de politie.