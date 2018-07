Check hier het tijdschema voor het Tintelfris Festival

Meer in

Onder anderen Freddy Moreira en DJ Dyna treden komende zondag op tijdens het Tintelfris Festival. Het evenement verhuist dit jaar van het Zuiderpark naar één van de parkeerplaatsen bij het Cars Jeans Stadion in Ypenburg. Andere bekende namen op de festivalposter zijn die van Diaz & Bruno, Bizzey, K-liber, Mula B en DJ Wef.

Tintelfris begon in 2016 als jongerendag van het Milan Summer Festival, het grootste Hindoestaanse festival van Nederland. Dat evenement blijft gewoon in het Zuiderpark en is dit jaar op 3, 4 en 5 augustus.

Mainstage

15.00 Diaz & Bruno

16.00 Bizzey

17.00 Sam Shaydee

18.00 Relize

18.45 K-liber

19.00 Freddy Moreira

20.00 Schmoove

21.00 Mula B

21.30 Balbino

22.00 Dyna



FunX Stage

16.30 Nabs/Jorr

17.00 Robin & Schiedz

17.30 Nabs/Jorr

18.00 Miguell Kaidel

18.45 Pinas

19.05 Wef

19.50 Quique

20.10 Hansie & Lauwtje

20.30 Kimberlee Ramirez

21.15 Moradzo