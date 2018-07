Den Haag krijgt eerste overkapte Krajicek Playground van Nederland

De eerste overkapte Krajicek Playground van Nederland wordt op woensdag 11 juli geopend aan de Eekhoornrade in de wijk Bouwlust.

Tennisser Richard Krajicek nam in 1997 het initiatief voor het aanleggen van playgrounds in achterstandswijken, zodat kinderen dicht bij huis en in een veilige omgeving buiten kunnen spelen en sporten. Inmiddels zijn er 120 Krajicek Playgrounds verspreid over Nederland waar dagelijks 4.500 kinderen actief zijn.

Dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kunnen drie playgrounds worden voorzien van een overkapping. Hierdoor kunnen kinderen er straks 365 dagen per jaar terecht. Krajicek Playground Bouwlust is de eerste playground in Nederland die is overkapt.

Quinty Trustfull

De presentatie van de officiële opening is in handen van Quinty Trustfull, als ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij. De openingshandeling wordt verricht worden directeur Simone Richardson van de Directeur Krajicek Foundation en Hanneke van der Marel, de Directeur Sport van de gemeente Den Haag.

Foto: www.krajicek.nl