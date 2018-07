Hagenaar maakt zonder geld abnormale wereldreis: “Ik sliep bij Ku Klux Klan en president van Ecuador”

Hagenaar Maurice Baltissen en zijn twee broers Gerard en Laurence begonnen in 2013 met hun sociale project Birthdaysuit. Ze wilden kijken hoeveel ze van de wereld konden zien zonder geld uit te geven. Ze besloten duizend t-shirts te laten drukken om als ruilmiddel te gebruiken tegen onderdak, vervoer en eten. Vijf jaar en drie wereldreizen later was Maurice te gast bij Den Haag FM om erover te vertellen.

Dit project is een droom die Maurice en zijn broers al van kinds af aan hebben. “Toen we klein waren gaven onze ouders elk jaar onze te kleine kleren weg aan het goede doel”, vertelt de geboren Brabander in het programma Haagse Ochtendradio. “Ze zeiden dat kinderen in Afrika de kleren hard nodig hadden. Iedere keer als er iets over Afrika op tv was keken we goed of we niet een jongetje in ons shirt zagen lopen.” Toen de broers volwassen waren besloten ze die droom uit te laten komen. Nu proberen ze in ieder land op de wereld hun t-shirts te verspreiden.

In 2013 begon hun eerste trip. Poedelnaakt met alleen tassen gevuld met duizend zelfontworpen t-shirts begon hun trip in de Portugese hoofdstad Lissabon. Door middel van ruilhandel begon daar een reis die via onder andere Europa, Kazachstan en Oezbekistan naar China leidde. Daarna volgden Zuid-Amerika en 48 Amerikaanse staten. “Je kan veel voor elkaar krijgen met ruilhandel”, zegt Maurice. “In Amerika werkte negentig procent mee. Ons verhaal opent deuren.”

Hekserij

Op de verschillende trips hebben de broers een hele hoop meegemaakt. Ze zijn illegaal de Kaspische Zee overgevaren, sliepen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro, waren uitgenodigd bij de president van Ecuador en in de Verenigde Staten sliepen ze bij de beruchte Ku Klux Klan. Het meest bizarre wat Maurice ooit meemaakte was in Bolivia.

“We waren beland op een heksenmarkt. Een heks ging aan de hand van cocabladeren mijn toekomst voorspellen”, vertelt Baltissen. “Toen ik er een beetje de draak mee begon te steken begon ze te vloeken en vanaf dat moment ging een maand lang alles fout.” Het dieptepunt van die maand was een gewapende beroving in Peru. “Pas toen we in Ecuador een rituele healing ondergingen ging alles weer goed en werden we zelfs door de president uitgenodigd.” Kijk voor alle avonturen en meer informatie op de Facebookpagina van Birthdaysuit.

Luister hier naar het interview met Maurice Baltissen op Den Haag FM.

Luister hier het verhaal van Maurice over hekserij op Den Haag FM.