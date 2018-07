Hans Vandenburg niet geopereerd aan enkel: “Waarschijnlijk gewoon op Beat Festival”

De Haagse band Gruppo Sportivo zou twee weken geleden een van de hoofdacts zijn tijdens Parkpop Saturday Night. Helaas moesten ze het optreden een dag van tevoren afzeggen omdat zanger Hans Vandenburg was uitgegleden in de badkamer waarbij hij zijn enkel brak. Later werd de band toegevoegd aan de line-up van het Haags Beat Festival. Of Vandenburg aanwezig is hangt af van zijn herstel.

Reden voor Justin en Rogier van het programma Haagse Ochtendradio om Hans woensdagochtend te bellen. “Het ziet er goed uit”, zegt Hans. “We gaan donderdagavond repeteren om te kijken of ik mijn been omhoog of omlaag moet houden. Waarschijnlijk hoef ik niet geopereerd te worden en gaat het optreden gewoon door.”

De tweede editie van het Haags Beat Festival is aanstaande zondag in het Zuiderparktheater. De Stichting Popagenda Scheveningen heeft voor het festival acts geboekt als Gruppo Sportivo, Wild Romance, Massada, Focus, René and the Alligators en The Black Albino’s. Kijk hier voor het volledige programma.

Luister hier naar het gesprek met Hans Vandenburg op Den Haag FM.