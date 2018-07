Kosten Cultuurcomplex rijzen de pan uit: ruim twintig miljoen duurder

Het nieuwe Onderwijs en Cultuurcomplex (OCC) op het Spui gaat 210 miljoen euro kosten. Dat is fors meer dan de begrote 176,6 miljoen. Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD) is sprake van tegenvallers tijdens de bouw. “We stonden voor de keuze: doormodderen of aanpakken. Wij hebben voor aanpakken gekozen”, aldus de wethouder.

Ruim vier jaar geleden werd een ander plan voor een cultuurcomplex op dezelfde plek afgewezen omdat het te duur zou zijn. Het ging toen om een bedrag van 181 miljoen euro. Er werd een compleet nieuw ontwerp gemaakt dat 176,6 miljoen zou gaan kosten. Tijdens de presentatie van het nieuwe stadsbestuur op 29 mei, verklaarden Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks nog dat er geen extra geld naar het cultuurcomplex zou gaan.

Vijf weken later blijkt dat anders te zijn. Het nieuwe gebouw wordt niet alleen fors duurder, het gaat ook een jaar later open: in de zomer van 2021. Dat betekent dat het Zuiderstrandtheater in Scheveningen, waar nu veel voorstellingen plaatsvinden, een jaar langer in gebruik blijft. Michel Rogier (CDA) uit zijn ongenoegen dat er toch ineens geld bij kan, maar dat het naar zijn zeggen nog steeds geeen poppodium wordt: “Dit wordt een flop voor pop zonder beweegbare vloer.”

Spaghetti aan gangen

Een van de redenen voor de kostenoverschrijding en de vertraging is de “complexiteit” van de bouw. Zo bleken er holle ruimtes te zitten in de parkeergarage onder het complex. Ook trof de bouwer ondergrondse waterlopen, een “spaghetti aan gangen” en asbest aan. Het ontwerp moest bovendien worden aangepast nadat de welstandscommissie kritiek had.

De door de toekomstige gebruikers gewenste beweegbare vloer in de concertzaal komt er niet. Wethouder Revis zegt bij Omroep West dat daar vanwege de constructie al een paar weken geleden een beslissing over had moeten komen. Het is nu te laat om die nog in te bouwen.

Spuiforum-lijk

Partijen in de gemeenteraad reageren boos op de kostenoverschrijding. Zo heeft Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos het over het ‘Spuiforum-lijk’ dat eindelijk uit de kast komt. De PvdA vraagt zich af “wie nou wie voor de gek houdt” en of andere projecten in Den Haag nu moeten gaan bezuinigen.

