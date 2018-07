20.000 euro voor gouden tip over moord op Iraanse activist in Den Haag

Proef heterdaadmeldingen via BuurtWhatsAppgroepen uitgebreid naar Den Haag

Meer in

Een proef waarbij de meldkamer van de politie bij een inbraak of een overval berichten stuurt naar beheerders van BuurtWhatsAppgroepen is uitgebreid naar Loosduinen en Wateringse Veld. Dat zijn daarmee de eerste Haagse wijken die aangesloten zijn op het systeem. “In deze wijken waren als hele goede buurtinitiatieven van kracht, dus leek het ons ideaal om hier de proef te houden”, vertelde woordvoerder van de politie Hilda Vijverberg.

Het Operationeel Centrum stuurt het bericht naar de beheerder van de BuurtWhatsAppgroep die dit vervolgens in zijn groep deelt. Zo krijgt de politie naast bijvoorbeeld Burgernet en de eigen socialmedia-accounts nog een middel om bewoners alert te maken na een misdrijf en de pakkans van criminelen te vergroten. Hoe eerder bewoners of ondernemers over een misdrijf horen, des te groter de kans dat een verdachte wordt aangehouden.

In de proef kunnen deelnemers niet via WhatsApp zelf reageren. Hebben ze iets gezien wat de politie kan helpen bij het oppakken van verdachten, dan bellen ze direct met 112. Mogelijk kunnen deelnemers in de toekomst wel meteen op berichten reageren.

Luister hier naar het interview met Hilda Vijverberg op Den Haag FM.