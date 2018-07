Robin Haase bereikt tweede ronde Wimbledon

Robin Haase heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon in Engeland. De Hagenaar versloeg op het gras in Londen de Roemeen Marius Copil. Het werd 7-6, 7-5, 4-6 en 7-6.

Begin dit jaar stonden Haase en Copil in Sofia voor het eerst op de ATP Tour tegenover elkaar. Toen verloor Haase nog in twee sets van zijn Roemeense opponent. De zege van dinsdag was voor Haase zijn eerste grandslamzege sinds Roland Garros vorig jaar.

Haase speelt in de tweede ronde tegen de als vijftiende geplaatste Australiër Nick Kyrgios, die de Oezbeek Denis Istomin uitschakelde. Haase speelde pas een keer eerder tegen de Australiër in 2015 in Estoril. Toen won Kyrgios in de kwartfinale.

Foto: Hans Willink