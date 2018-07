Tentoonstelling over eerste vrouw in Tweede Kamer, precies een eeuw geleden

Dinsdag was het precies honderd jaar geleden dat Suze Groeneweg als eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen. De Haagse organisatie Prodemos aan de Hofweg heeft daarom een tentoonstelling gemaakt over het werk en leven van de politica.

De openingshandeling werd verricht door fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Tijdens de opening vertelde Leontine van Kuijvenhoven-Groeneweg, achternicht van Suze Groeneweg, over de maatschappelijke betrokkenheid van haar oudtante.

De tentoonstelling bevat naast foto’s en geschriften ook geluids- en filmfragmenten. Daarnaast zijn door de familie van Groeneweg bijzondere en persoonlijke voorwerpen beschikbaar gesteld. Affiches, cartoons en kledingstukken nemen de bezoeker mee naar lang vervlogen tijden. Behalve voor haar politieke carrière is er ook aandacht voor Groenewegs werk als onderwijzeres.

Eerste vrouw

Suze Groeneweg werd in 1875 in Strijensas in de Hoeksche Waard geboren. Ze volgde een opleiding tot onderwijzeres en kwam in 1891 voor de klas te staan. In 1903 werd ze lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Na de invoering van het passief vrouwenkiesrecht in december 1917 kwam Groeneweg op de kandidatenlijst van de SDAP te staan, en op 3 juli 1918 werd ze gekozen. Op 17 september nam ze zitting in de Tweede Kamer, te midden van 99 mannen.