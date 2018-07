Voorlopig geen evenementen op Malieveld vanwege opknapbeurt

Het Malieveld wordt sinds woensdag flink onder handen genomen. Vanwege de vele evenementen en demonstraties kan het grasveld wel een opknapbeurt gebruiken. Het terrein wordt geëgaliseerd, er wordt nieuw gras gezaaid en er komt een nieuw afwateringssysteem zodat er geen plassen meer ontstaan. “Met een duur woord heet dat drainage”, vertelde boswachter Jenny van Leeuwen van Staatsbosbeheer op Den Haag FM.

Door het intensieve gebruik van het Malieveld zijn er door de jaren heen forse kuilen ontstaan en na hoosbuien vormen zich daardoor grote plassen. Een nieuwe grasmat met daaronder een drainagesysteem en natuursteenkorrels moeten daar een einde aan maken. Het opknappen van het terrein van ruim tien hectare gaat volgens beheerder Staatsbosbeheer zo’n 650.000 euro kosten.

Vanwege de werkzaamheden worden er in juli en augustus geen evenementen en demonstraties gehouden op het veld. Een deel van het Malieveld wordt voor het eerst in september weer gebruikt tijdens de kermis. Om het ingezaaide gras rust te geven wordt een ander deel pas in oktober weer opengesteld.

Foto: Staatsbosbeheer

Luister hier naar het interview met Jenny van Leeuwen op Den Haag FM.