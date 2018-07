ADO wint Haagse oefenklassieker van Laakkwartier: “Altijd fijn om hier te spelen”

ADO Den Haag heeft woensdagavond de Haagse oefenklassieker tegen Laakkwartier met dubbele cijfers gewonnen. De club van trainer Fons Groenendijk won met 10-1.

Vorig jaar ging de traditionele oefenwedstrijd in aanloop naar het Eredivisie-seizoen niet door omdat het veld van Laakkwartier een make-over kreeg. Donderdag speelde de jonge amateurs tegen de geroutineerde profs onder belangstelling van honderden supporters uit Laak en omstreken.

Voor Danny Bakker was de wedstrijd extra bijzonder. Hij speelde in de jeugd bij Laakkwartier. “Het is altijd fijn om hier spelen. Het voelt als thuiskomen”, aldus de middenvelder van ADO.

Doelpunten

De ploeg van Groenendijk wint uiteindelijk met 10-1. Nieuwkomer Yuning Zhang was tweemaal trefzeker, net als Lex Immers. Erik Falkenburg was goed voor drie doelpunten. Opvallend was wel dat ADO twee strafschoppen miste. Oktay Colakoglu scoorde de enige goal van Laakkwartier.

Op 17 en 21 juli oefent ADO weer op het terrein van Laakkwartier. De club speelt dan oefenwedstrijden tegen FC Dordrecht en TOP Oss.