Britse labour-leider Jeremy Corbyn bezoekt Den Haag

Jeremy Corbyn, de leider van de Britse Labourpartij, brengt deze donderdag een bezoek aan Den Haag. De politicus is hier als gast van de PvdA.

Corbyn woont onder meer een bijeenkomst in het Haags Historisch Museum bij waar wordt gepraat over samenwerking tussen de Britse en Nederlandse sociaaldemocraten. “Een mooie gelegenheid om van elkaar te leren”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster van de Haagse PvdA. “Corbyn heeft in Engeland met de Labourpartij de afgelopen jaren wel iets neergezet. Zijn onvervalst linkse koers spreekt mij enorm aan.”

Donderdagavond is Corbyn in het Paard voor een discussieavond onder leiding van cabaretier Dolf Jansen over Europa en de strijd tegen belastingontduiking. Hierbij gaat hij onder meer in debat met fractievoorzitter Lodewijk Asscher van de PvdA in de Tweede Kamer.

Beschuldigingen van antisemitisme

Corbyn is in eigen land niet onomstreden. Hij wordt daar regelmatig beschuldigd van antisemitisme. Zo was hij lid van verschillende Facebookgroepen waar voor joden beledigende teksten stonden. Ook noemde Corbyn de Libanese terreurorganisatie Hezbollah, samen met de Palestijnse terreurgroep Hamas, “vrienden”. Verder bezocht de Labourleider verschillende bijeenkomsten van de anti-Israëlische groep Deir Yassin Remembered, opgericht door Holocaustontkenner Paul Eisen. Corbyn ontkent antisemitisch te zijn.

Foto: Chris McAndrew