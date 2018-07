Eerste lichting Braenworks Academy studeert af: “Ik heb levens zien veranderen”

De droom van Kevin de Randamie is uitgekomen. Vorig jaar haalde hij door middel van crowdfunding 50.000 euro op om een creative business school op te zetten. Met deze ‘Braenworks Acadamy’ wilde Kevin de creatieve sector en de zakenwereld aan elkaar verbinden. Dat is gelukt, donderdag studeert de eerste lichting studenten af. Dinsdagochtend vertelde De Randamie erover op Den Haag FM.

“Ik loop al jaren mee in de creatieve sector en zag telkens dezelfde problemen voorbij komen”, zegt Kevin in het programma Haagse Ochtendradio. “Artiesten en kunstenaars hadden moeite met de zakelijke kant van hun carrière. Hoeveel geld ze ergens voor kunnen vragen bijvoorbeeld. Deze opleiding biedt uitkomst.” Het eerste cursusjaar begon in januari en was meteen een groot succes. “Ik heb levens zien veranderen”, zegt De Randamie. “Deelnemers hebben hun baan opgezegd, een eigen galerie hebben geopend of nieuwe contracten hebben onderhandeld.”

Na de zomer gaat de Braenworks Academy het eerste schooljaar evalueren. Volgend jaar januari begint de tweede lichting en er zijn zelfs internationale plannen. “We zijn al in gesprek met partijen in Londen en Johannesburg om daar iets soortgelijks op te zetten”, zegt Kevin. Daarnaast liggen er plannen klaar om de cursussen in Den Haag uit te breiden.

Festival

Donderdag 12 juli presenteren de studenten hun business case in de Koninklijke Schouwburg tijdens het ‘Creative Revolution Festival’. “Dat varieert van moderne dans en opera tot hiphop”, sluit Kevin af. Meer informatie over het festival en de Braenworks Academy is te vinden op de website.

Luister hier naar het interview met Kevin de Randamie op Den Haag FM.