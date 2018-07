Haags echtpaar verblijft weken in hotel voor concerten André Rieu

Adré Rieu heeft woensdag zijn concertreeks afgetrapt op het Vrijthof in Maastricht. Het Haagse echtpaar Ruud en Ineke Elshout zijn fans van het eerste uur. Om alle dertien concerten mee te maken, heeft het stel voor bijna drie weken een hotelkamer geboekt tegenover het podium.

Het paar komt al vanaf de allereerste editie naar Maastricht en het is nu hun veertiende keer. Voor drie concerten hebben ze kaartjes, de rest volgen ze vanuit de hotelkamer. “Het is een klein fortuin dat we hier uitgeven, maar je moet iets over hebben voor een hobby”, aldus de Rieu-fanaat.

Zoals ieder jaar geeft André Rieu een concert in zijn geboortestad. Maar nog nooit hield hij zoveel optredens op rij als dit jaar. In totaal komen er 150.000 bezoekers naar het plein.

Foto: Omroep West

Luister hier naar het interview met Ruud Elshout in het programma Hou je Haags! op Den Haag FM.