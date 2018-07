Haagse Nicky schrijft gedicht aan scooterdief

Nicky Jautze werd afgelopen maandag op de Laan van Meerdervoort opgeschrikt door een brutale diefstal. Terwijl ze een boterhammetje zat eten, werd haar zwarte Vespa gestolen.

De Haagse is zwanger en heeft haar scooter hard nodig. Haar woede en verdriet zette ze om in een gedicht, dat ze plaatste op de website Marktplaats. “Je wordt bedankt voor dit verhaal, al hoop ik dat dit eindigt voor jou in een proces-verbaal. Begrijp me niet verkeerd, ik koester geen wrok of wraak, ik hoop alleen dat je weet dat karma over je waakt”, schrijft Nicky. Ook haar zwangerschap komt aan de orde. “Nu sta ik met mijn dikke buik in de tram, vaak sta ik dan ook een beetje klem.”

Het gedicht werd woensdagavond voorgelezen in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Nicky hoopt dat het tot tips over de gestolen scooter leidt.