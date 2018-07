Restaurant met ex-gedetineerde vrouwen opent in september op de Binckhorst

Restaurant Rebelz opent in september haar deuren op de Binckhorst. Rebelz is bedacht om ex-gedetineerde vrouwen naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het restaurant gaat vooral streetfood serveren.

“In september gaan we open”, vertelde Klaasjan Krook van Rebelz in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. De opening stond eigenlijk voor april gepland, maar dat bleek niet haalbaar. “Voor ex-gedetineerde vrouwen is het vrijwel onmogelijk om een baan te vinden. Ze hebben immers geen verklaring voor goed gedrag. Dat is bijna overal noodzakelijk, bijvoorbeeld in de zorg. In de horeca minder, dus worden ze binnen een jaar klaargestoomd voor een mooie job in de Haagse horeca.”

Bij Rebelz op de Binckhorst kun je vanaf september op elk moment van de dag terecht voor maaltijden, borrels en zakelijke meetings. Eerder openden Nijman en Krook al Rebelz-vestigingen in Rotterdam en Nieuwersluis.