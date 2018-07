Robin Haase strandt in tweede ronde Wimbledon

Het is Robin Haase niet gelukt om voor een verrassing te zorgen in de tweede ronde van Wimbledon. De 31-jarige Hagenaar werd donderdag door de Australiër Nick Kyrgios in drie sets opzij gezet: 6-3, 6-4, 7-5.

Het duel duurde slechts een uur en 37 minuten. Alleen in de derde set lukte het Haase om zijn tegenstander twee keer te breken, maar de mondiale nummer achttien stelde daar drie breaks tegenover.

In de tweede set stoorde Haase zich aan een toeschouwer, aan wie hij geërgerd vroeg: “Wilt u misschien een kopje thee?”

Foto: Hans Willink

Robin Haase ergert zich aan iemand in het publiek: "Would you like a cup of tea?" #Wimbledon pic.twitter.com/sk68EqCoZE — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 5, 2018