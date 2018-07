UPDATE: Verdacht pakketje Alexanderstraat loos alarm

De politie heeft donderdagmiddag de Alexanderstraat korte tijd afgezet vanwege een verdacht pakketje of voorwerp. Het bleek loos alarm. Volgens een woordvoerder van de politie had iemand iets op straat neergelegd, maar was diegene zich er niet van bewust dat dat voor een ambassade was.

Het verdachte voorwerp lag ter hoogte van de ambassade van Italië. Tijdens het onderzoek explosievenverkenner van de politie zijn bussen en trams van de HTM omgeleid. De straat is inmiddels vrijgegeven.