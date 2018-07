Wethouder Van Tongeren neemt eerste laadpunten in Hagenaartjes in gebruik

Wethouder Bert van Alphen: “Goede opvang Haagse daklozen voor kerst geregeld”

Het plan van voormalig wethouder Karsten Klein om de daklozenopvang aan de Zilverstraat te sluiten wordt door zijn opvolger Bert van Alphen zeer serieus genomen. Donderdagochtend beloofde hij op Den Haag FM dat de opvanglocatie nog voor de kerst dicht zal gaan. Daar tegenover stelt hij dat er tegen die tijd een passende oplossing is gevonden.

“De locatie aan de Zilverstraat is onmenselijk”, zegt Van Alphen in het programma Haagse Ochtendradio. “Niets ten nadele van de mensen die daar keihard werken maar de zaal is gewoon veel te groot. We gaan op zoek naar andere, kleinere locaties, om voor betere opvang te zorgen.”

Daarnaast wil de kersvers wethouder dat de gemeente de begeleiding van dak- en thuislozen aanscherpt. “We moeten ervoor zorgen dat elke dakloze de kans krijgt op een eigen woning. Er moet dus uiteindelijk woonruimte vrij komen voor deze kwetsbare groep.”

Luister hier naar het interview met Bert van Alphen op Den Haag FM.